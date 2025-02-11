В Ингушетии двое детей погибли от отравления угарным газом
В Ингушетии двое детей насмерть отравились угарным газом
Фото: [ГУ МЧС России по Республике Ингушетия]
В частном доме в сельском поселении Экажево в Назрановском районе Ингушетии в результате отравления угарным газом пострадали двое детей — девяти и шести лет. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань. Но медики не смогли спасти пострадавших. Они скончались, не приходя в сознание. О трагедии сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Прибывшие на место специалисты «Газпром Межрегионгаз-Назрань» выяснили, что утечка газа произошла из-за неисправности системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате.
По факту отравления детей СУСК РФ по региону проводит проверку.
Ведомству предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося, проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
Также в ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.
Ранее МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы.