В Ингушетии двое детей погибли от отравления угарным газом

В частном доме в сельском поселении Экажево в Назрановском районе Ингушетии в результате отравления угарным газом пострадали двое детей — девяти и шести лет. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань. Но медики не смогли спасти пострадавших. Они скончались, не приходя в сознание. О трагедии сообщает региональное ГУ МЧС РФ.