Старомайорское и Урожайное, как известно, расположены на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили эти два населенных пункта еще в прошлом году в рамках «кровавого контрнаступления». Однако, они были освобождены благодаря усилиям российской армии.

Как раз потеря двух сел в Донбассе, на захват которых ВСУ потратили так много сил, и стала новым ударом для противника.

Ранее стало известно, что делают на Украине с освобожденными из российского плена солдатами. Как выяснилось, их по полгода проверяют на связь с российской стороной.