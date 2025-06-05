В Институте русского языка пояснили причины неправильного ударения в слове «звонить»
Лингвист Малышева: изменение нормы в слове «звонить» — не уродование языка
Фото: [Медиасток.рф]
По словам старшего научного сотрудника отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Анны Малышевой, смена ударения в слове «звонить» — это не уродование русского языка, а естественное изменение нормы и все это произойдет само собой. Об этом сообщает Life.ru.
Она уточнила, что, как правило, норма всегда опаздывает, отстает от живого развития языка. Когда большинство людей начинают употреблять какой-либо новый вариант, слыша его друг от друга, норма тоже подтягивается, его устанавливают в качестве нормативного.
По мнению лингвиста, все больше людей начинают говорить «звОнить», в связи с чем опросы и демонстрируют, что больше половины жителей РФ не против смены ударения в этом слове.
Ранее Институт Виноградова предупредил об изменении ударения в слове «звонит».