В Институте русского языка пояснили причины неправильного ударения в слове «звонить»

По словам старшего научного сотрудника отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Анны Малышевой, смена ударения в слове «звонить» — это не уродование русского языка, а естественное изменение нормы и все это произойдет само собой. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что, как правило, норма всегда опаздывает, отстает от живого развития языка. Когда большинство людей начинают употреблять какой-либо новый вариант, слыша его друг от друга, норма тоже подтягивается, его устанавливают в качестве нормативного.

По мнению лингвиста, все больше людей начинают говорить «звОнить», в связи с чем опросы и демонстрируют, что больше половины жителей РФ не против смены ударения в этом слове.

Ранее Институт Виноградова предупредил об изменении ударения в слове «звонит».