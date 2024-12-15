В Иране арестовали певицу за выступление без хиджаба — девушке грозит смертная казнь

Сотрудники спецслужб Исламской Республики Иран арестовали Парасту Ахмади и ещё четырёх музыкантов из ее группы после онлайн-концерта, на котором девушка выступала без головного убора хиджаба и с открытыми плечами. Видеозапись быстро распространилась по интернету, набрав 1,5 млн просмотров, несмотря на ограничения YouTube в Иране.

По информации от Baza, Ахмади ранее принимала участие в акциях протеста против обязательного ношения хиджаба. Это говорит о том, что её выступление было осознанным актом неповиновения.

В Иране женщинам запрещено петь сольно и появляться на публике без хиджаба. Недавно был принят закон, согласно которому за «пропаганду или распространение непристойности, отказ от хиджаба и неподобающее поведение» грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в соответствии с законодательством Исламской Республики Иран, если нарушение ношения хиджаба связано с «сотрудничеством с иностранными государствами в пропаганде нарушения норм скромности», это может привести к смертной казни.

Ранее сообщалось, что победившая режим экс-президента Башара Асада оппозиция в Сирии позволила женщинам не надевать хиджаб.