Al-Watan: оппозиция в Сирии позволила женщинам не надевать хиджаб

Местных женщин Сирии по распоряжению оппозиционной власти наделили большими правами, в частности, их больше никто не может принудить надевать хиджаб, сообщила сирийская газета «Al-Watan».

Согласно данным издания, главное командование распорядилось, что женщины имеют право выбирать надевать хиджаб или нет. Влиять на их решение не имеет право ни один человек вне зависимости от социального или юридического статуса.

Кроме того, как пишет газета, вмешиваться в право выбора одежды также запрещено. Главное командование также указало, что предъявление женскому населению претензий, связанных с их внешним видом, недопустимы.

Посольство Сирии в Москве проинформировало, что на данный момент новая власть, представленная оппозиционными силами страны, не связывалась с представителями диппредставительства.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция контролирует провинцию, где находятся военные базы РФ.