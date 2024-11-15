В Иране займутся лечением женщин, снимающих хиджаб

Об этом сообщает Al Arabiya.

В Тегеране планируют открыть клинику для оказания психологической помощи женщинам, снимающим хиджаб, несмотря на действующий закон о том, что представительницы слабого пола должны появляться в общественных местах с покрытой головой.

Специалисты клиники будут лечить женщин и подростков от снятия хиджаба путем повышения их осведомленности в этом вопросе.

Нарушители требований религии будут находиться в учреждении добровольно, пояснила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Оказание психологической помощи женщинам и подростка будет содействовать «достоинству и скромности», считает она.

Ранее сообщалось о том, что Делимханов осудил запрет на ношение никабов в школах Владимирской области.