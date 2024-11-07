В Иркутске мужчина устроил слежку за передвижениями бывшей жены

Житель Иркутска не смог смириться с разводом и придумал, как подстраивать «случайные» встречи. Как пишет VSE42.Ru , сибиряк следил за бывшей женой в течение двух недель, пока его не поймала полиция.

41-летний житель Иркутска купил GPS-трекер и спрятал в багажник бывшей супруги. Таким образом он смог в режиме реального времени знать, где паркуется его бывшая. Две недели мужчина якобы случайно оказывался в тех же местах, где его экс-возлюбленная.

ГУ МВД по Иркутску отметили, что женщина заподозрила неладное, но не могла понять, как именно за ней следит бывший супруг. Опасения подтвердились только когда устройство слежки обнаружил автомеханик. В сервисе достали подозрительный датчик, затем владелица машины обратилась в полицию.

Теперь сибиряк ответит за содеянное по уголовной статье о нарушении неприкосновенности личной жизни. Он может отправиться в колонию на два года.

Ранее сообщалось, что в Клину осудят экс-сотрудницу Росреестра за получение крупных взяток.