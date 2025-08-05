В Иркутске открыли необычный дом высотой 154 см

В центре Иркутска установили уникальную художественную инсталляцию — крошечный дом высотой всего 154 см. Как сообщил телеграм-канал Babr Mash, внутри миниатюрного сооружения разместились культовые персонажи из российской поп-культуры.

Авторами проекта стали местные художники Василий Трускалов и Евгений Бояркин. По их задумке, в домике поселились известные персонажи: мемный кот «Окак», пугающий герой из заставки телекомпании ВИD, а также персонажи мультфильмов «Ну, погоди!» и «Тайна третьей планеты».

Как пояснили создатели, они изготовили панель дома с помощью 3D-печати, затем доработали его вручную и установили готовую конструкцию на телефонный шкаф. Необычный арт-объект уже привлекает внимание жителей и гостей города, становясь новой неформальной достопримечательностью Иркутска.

Ранее сообщалось, что ЖК «Лесобережный» в Красногорске получит новую школу и детский сад.