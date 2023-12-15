В Иркутской области поймали участников ОПГ, убивших трех человек из другой группировки

Силовики задержали десять человек из организованной преступной группы, участвовавших в убийстве из-за конфликта с другой группой. Об этом сообщает ТАСС .

В мае 2003 года преступные группы делили между собой территорию. В разгар разборок участники одной группы совершили убийство трех человек из группировки-противника. Тогда преступление осталось нераскрытым.

Через 20 лет преступление удалось раскрыть, всех причастных к убийству задержали. Всего под следствие попали десять человек. В ноябре 2023 года спецслужбы задержали всех фигурантов уголовного дела.