В Иркутской области толпа подростков до смерти забила парня

26 декабря управление Следственного комитета по Иркутской области обнародовало подробности дела, связанного с задержанием группы молодых людей. Возраст участников группы варьируется от 15 до 19 лет, и они были арестованы по подозрению в убийстве.

Согласно следственным данным, 20 декабря в поселке Михайловка группа молодых людей напала на 20-летнего мужчину и жестоко его избила. Затем они скрылись с места происшествия.

«В квартиру, где временно проживал 20-летний потерпевший, пришли четверо фигурантов, которые избили молодого человека, нанося ему множественные удары руками и ногами в жизненно важные части тела. После чего покинули жилище», – сообщили в СК.

Спустя некоторое время вернулся владелец квартиры. Увидев сильно побитого знакомого, он незамедлительно вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики лишь зафиксировали смерть.

Нападавших взяли под стражу, выявив по горячим следам. В настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении им обвинения. В отношении 15-летнего участника инцидента ввели ограничения, запрещающие ему определённые действия.

