В Иркутской области толпа подростков до смерти забила парня
В Иркутской области полиция задержала подростков до смерти забивших парня
Фото: [Досмотровые зоны Московского метрополитена/Медиасток.рф]
26 декабря управление Следственного комитета по Иркутской области обнародовало подробности дела, связанного с задержанием группы молодых людей. Возраст участников группы варьируется от 15 до 19 лет, и они были арестованы по подозрению в убийстве.
Согласно следственным данным, 20 декабря в поселке Михайловка группа молодых людей напала на 20-летнего мужчину и жестоко его избила. Затем они скрылись с места происшествия.
«В квартиру, где временно проживал 20-летний потерпевший, пришли четверо фигурантов, которые избили молодого человека, нанося ему множественные удары руками и ногами в жизненно важные части тела. После чего покинули жилище», – сообщили в СК.
Спустя некоторое время вернулся владелец квартиры. Увидев сильно побитого знакомого, он незамедлительно вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики лишь зафиксировали смерть.
Нападавших взяли под стражу, выявив по горячим следам. В настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении им обвинения. В отношении 15-летнего участника инцидента ввели ограничения, запрещающие ему определённые действия.
Ранее сообщалось, что в Сочи завершено расследование убийства 19-летней девушки, произошедшего более 20 лет назад.