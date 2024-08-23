В Исландии эвакуирован город Гриндавик из-за извержения вулкана

На полуострове Рейкьянес введен режим ЧС из-за извержения вулкана. Из города Гриндавик вывезли жителей. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил телеканал RUV.

Жителей города эвакуировали, несмотря на то, что лава не движется в их сторону. Сильные потоки ветра разносят клубы дыма и газов в направлении населенного пункта.

Известно, что магма движется со скоростью 6 км/ч, диаметр жерла вулкана составляет практически 4 км. Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон опасается, что лава нарушит работу водопровода. По его словам, труба уже перенесла несколько вулканических активностей, но эту может не выдержать.

На всей территории государства располагается более 30 вулканов, на полуострове Рейкьянес в этом году уже было пять случаев извержения.

Ранее на Камчатке объявили красный код для авиации из-за активности вулкана Шивелуч.