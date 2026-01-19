В Испании число погибших в аварии двух поездов выросло до 21

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 21 человека, сообщили Reuters со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел.

По данным телеканала TVE, около 100 пассажиров получили травмы, из которых 25 находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, в 19:45 местного времени (21:45 мск), в провинции Кордова, автономного сообщества Андалусия. По информации компании Adif, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру, поезд, следовавший из Малаги в Мадрид с 317 пассажирами на борту, сошел с рельсов и столкнулся с составом, движущимся из Мадрида в Уэльву (около 100 пассажиров).

Первоначально сошедший с рельсов поезд принадлежал частному оператору Iryo, подконтрольному итальянской Ferrovie dello Stato, и представлял собой высокоскоростной состав Freccia 1000. Второй состав, управляемый национальным оператором Renfe, также пострадал — его машинист погиб, а первые два вагона вылетели с рельсов.

По данным Adif, железнодорожное движение по линии Мадрид–Андалусия будет приостановлено до 20 января. На станциях Мадрида, Севильи, Кордовы, Малаги и Уэльвы организованы зоны для приема родственников погибших и пострадавших.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте подтвердил силу столкновения и отметил последствия для состава Renfe.

Королевская семья Испании выразила соболезнования родственникам погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Аналогичные слова поддержки передала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что пять мобильных медпунктов развернуты после схода поездов.