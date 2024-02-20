В Испании не исключили, что у убитого «летчика-предателя» из РФ могли быть ложные документы

Убитый в Аликанте мужчина мог иметь фальшивые документы, о чем сообщила RT гражданская гвардия Испании. Речь про жертву, которую в СМИ предварительно назвали летчиком-предателем Максимом Кузьминовым.

Гражданская гвардия Испании частично подтвердила последнюю информацию агентства EFE, где отмечали, что у погибшего были поддельные документы на имя 33-летнего гражданина Украины. ФИО при этом не уточнялись.

СМИ поспешно назвали погибшего в Аликанте летчиком-предателем из России. Якобы мужчина в 2023 году угнал российский вертолет Ми-8 на Украину. Однако на момент пилоту было 28 лет, что пока не сходится с реальными данными.

Информация о смерти Максима Кузьминова распространилась из испанских источников, когда в Аликанте нашли тело неизвестного. Позже журналисты назвали имя и выдвинули предположение о личности. Однако делом занимается полиция, и только она может подтвердить или опровергнуть смерть Кузьминова. Пока расследование продолжается. Полагают, что мужчину убили.

Ранее сообщалось, что СМИ Испании удалили новости про гибель Кузьминова.