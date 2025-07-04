В Испании полицейские начали присматриваться к владельцам Google Pixel

В Испании полиция начала подозревать владельцев смартфонов Google Pixel в связях с преступными группировками, которые занимаются продажей наркотических вещество. Об этом пишет портал Android Headlines. В частности, особые подозрения вызывают жители Каталонии.

Как отмечает источник, местные полицейские уверены, что именно телефоны Google Pixel пользуются популярностью среди преступного сообщества. Это обусловлено особенностями операционной системы Android и возможностью установки GrapheneOS — сторонней системой, которая повышает безопасность и конфиденциальность пользователя.

Информацию об этом уже прокомментировали представители GrapheneOS, которые отметили, что их приложение не предназначено для преступных целей. Компания выступила против массового наблюдения за гражданами и злоупотреблений со стороны государственных и правоохранительных структур.

Авторы материала отмечают, что особенностью устройств Google Pixel является возможность полного сброса настроек в случае неправильного ввода PIN-кода. При этом, пишут эксперты, злоумышленники часто прибегают к удалению камер, GPS-модулей и микрофонов в сервисных центрах, чтобы скрыть активность.

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