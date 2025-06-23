В России хотят запретить перепрошивать мобильные телефоны

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило ввести новый законопроект, который может кардинально изменить правила использования мобильных устройств в России, пишут «Известия».

Согласно этой инициативе, в РФ полностью планируют запретить перепрошивку смартфонов и других мобильных гаджетов. Кроме того, под запрет попадет изменение их уникальных идентификационных номеров IMEI.

IMEI представляет собой 15-значный уникальный код, присвоенный каждому устройству, содержащий сведения о его модели и происхождении. Его безопасность важна для идентификации оборудования и контроля использования.

Однако сейчас киберпреступники активно используют подмену IMEI для сокрытия устройств, участвующих в мошенничестве, спам-атаках и звонках с фальшивых номеров.

Минцифры намерено создать централизованную базу данных устройств и формировать черные списки с идентификаторами, признанными нелегальными или украденными. В случае обнаружения признаков подделки или некорректных данных сведения будут передаваться в государственную информационную систему, которая сможет блокировать неподлинные или незаконно ввезенные смартфоны.

Главная цель этой идеи — снижение преступной деятельности и борьба с онлайн-мошенничеством. Пока в документе не прописано конкретных санкций за нарушение новых правил, но инициатива направлена на ужесточение контроля в сфере мобильных устройств.

За последние годы в России значительно снизились потери от онлайн-мошенничества, несмотря на увеличение количества атак. Меры предосторожности включают модернизацию систем защиты банков и внедрение технологий, мешающих злоумышленникам использовать поддельные или украденные карты и устройства.

Так, сейчас пожилые пользователи стали реже становиться жертвами мошенников, поэтому уровень успешных атак снизился на 22%.

По мнению экспертов, новые ограничения с использованием базы данных IMEI сделают мошенничество затруднительным, так как злоумышленники перестанут иметь возможность легко заменять номера устройств, минуя системы контроля.

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