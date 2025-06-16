В Испании прошли массовые протесты против туристов

Акцию провели в Барселоне и ряде других городов Испании, больше других привлекающих приезжих. На улицы вышли тысячи людей, которые несли с собой плакаты и выкрикивали лозунги. Они призывали всех путешественников вернуться домой, так как им не рады на испанской территории. Мероприятие проводилось под общим девизом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

Туристов обвиняют в Испании в том, что их наплыв привел к жилищному кризису в стране. Многие местные жители также считают, что приезжие ведут себя непристойно и нарушают нормы морали.

Ранее сообщалось, что туристы из РФ стали жаловаться на проблемы, с которыми сталкиваются на Бали. Они не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Это связано с недостатком современного оборудования, невысокой квалификацию медицинского персонала и значительного увеличение цен на услуги. За счет этого все заболевшие и получившие травмы путешественники не в состоянии восстановить здоровье.