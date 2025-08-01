В Испании родители оставили сына в аэропорту из-за просроченного паспорта и улетели на отдых

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошел шокирующий инцидент — семейная пара оставила своего 10-летнего сына и отправилась на отдых. Об этой истории сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что мужчина и женщина приняли решение оставить собственного ребенка в воздушной гавани после того, как узнали, что у мальчика просрочен паспорт. По этой причине сотрудники аэропорта не допустили его к перелету.

Как пишет издание, родители, узнав об этом, позвонили родственнице, чтобы она забрала их сына, а сами не стали менять свои планы и пошли на посадку. Сотрудники аэропорта быстро обнаружили брошенного мальчика, установили его личность и связались с авиакомпанией. Впоследствии семейную пару сняли с рейса и доставили в полицейский участок для разбирательства.

Ранее сообщалось, что полмиллиона пассажиров столкнулись с задержками рейсов из-за проблем с радарами в Британии.