В Испании сын использовал свою 83-летнюю мать как секс-рабыню

Жителя Испании осудили за насилие над 83-летней матерью, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

Расследование вопиющего случая началось весной 2023 года с заявления сиделок. Женщины заметили кровь на белье пенсионерки, а та сказала, что ее насилует собственный сын Рафаэль.

Следователи установили, что 83-летнюю действительно держали в сексуальном рабстве. 47-летний мужчина использовал женщину для удовлетворения ежедневно, угрожая расправой. Защита Рафаэля пыталась выставить его психически ненормальным, но экспертизы этого не доказали. На момент совершения преступления мужчина осознавал свои действия, то есть был абсолютно вменяемым.

Суд приговорил испанца к 19 годам колонии. Пострадавшая от сына женщина уже не застала приговора, так как скончалась почти сразу после начала расследования.

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