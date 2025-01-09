В истории таинственного исчезновения россиянки в Турции произошел новый поворот

Родственники пропавшей и найденной спустя 10 дней в Турции россиянки перепуганы из-за ее психического состояния. Девушка до сих пор остается за границей. Ее семья, как пишет KP.RU , пытается добиться помощи.

Молодая жительница Нальчика прибыла в Турцию для празднования дня рождения перед Новым годом. Она пропала 30 декабря, а последний раз ее видели в консульстве. Как оказалось, девушка потеряла паспорт и обратилась за помощью в Стамбуле. По словам родных туристки, ее планировали депортировать, но проверили визу и передумали. Однако блондинка позже исчезла со всех радаров.

Семья туристки подтвердила, что девушку нашли через 10 дней, живой и почти невредимой. Как уточнили собеседники «Комсомолки», родственница изначально была ментально нездоровой. В Турции могло случиться обострение.

«Проблема в том, что она сейчас находится в не совсем адекватном состоянии. Ее задержали как раз из-за одного из таких инцидентов. Однозначно ей нужна медицинская помощь, но пока что ей не предоставили ее, не предложили госпитализацию в стационар. Она содержится с людьми, которые вполне адекватны, а она очень больна. Мы пытаемся добиться, чтобы ей оказали помощь в ее сложном психическом состоянии», — рассказала KP.RU родственница туристки Ольга.

Родные опровергли информацию о том, что девушку задержали после курения в магазине и нападения на продавца.

Ранее сообщалось, что после убийства россиянина в Грузии арестовали двух мужчин.