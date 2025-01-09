После убийства россиянина в Грузии арестовали двух мужчин

В Грузии помещены под арест два местных жителя, которых подозревают в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Как сообщает телеграм-канал SHOT, один из мужчин заявил, что выстрелил в россиянина из-за отказа погибшего возвращать телефон.

Известно, что 38-летний Реваз Пакелани и 32-летний Бежану Чкадуа проходят обвиняемыми сразу по нескольким статьям и могут лишиться свободы до конца своих дней. Резонансное преступление было совершено 4 января, когда Виктор и Алина ехали на горнолыжный курорт.

Во время поездки туристы случайно сфотографировали белую иномарку, а спустя непродолжительное вновь встретились на дороге с водителем и пассажиром автомобиля. По словам девушки погибшего, мужчинам не понравилось, что их транспортное средство было запечатлено на цифровой носитель. Злоумышленники отняли смартфоны у россиян и смертельно ранили Виктора, тело которого затем выбросили в реку.

Ранее сообщалось о том, что в США расстреляли многодетного отца из Санкт-Петербурга.