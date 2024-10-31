В Истре появится «терапевтический путь» с тактильной тропой

В лесопарке «Соколка» в Истре появится новое общественное пространство. Речь идет о «терапевтическом пути» с тактильной тропой. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Ожидается, что новое пространство станет для жителей местом для отдыха души и тела.

«Терапевтический путь» предполагает создание тематических площадок для активизации всех органов чувств. Так, будет создана тактильная тропа.

Все объекты будут выполнены в едином экостиле.

Благоустройство проведут на площади почти 53 га.

В парке планируется проложить 1,65 км лыжной трассы и 2,72 км пешеходных дорожек, обустроить детскую игровую площадку и спортивные площадки. Кроме того, для отдыхающих будут установлены тюбинговая горка, веревочный парк и памп-трек.

Также в лесопарке установят для проведения различных мероприятий, откроют кафе, прокат и туалетные модули.

Работы планируется выполнить в 2025 году.

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