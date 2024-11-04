В Истре прошла встреча родителей детей с ОВЗ с соцработниками

В Истре в формате «выездной администрации» была организована встреча родителей детей с ограниченными возможностями здоровья с социальными работниками. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева и заместитель главного врача по детству Анна Соколова.

В рамках встречи родители задавали волнующие их вопросы. Так, были подняты темы прохождения медкомиссии, необходимой для оформления инвалидности, и допуска в секции и кружки Московской области.

Также родители просили упростить процесс записи к врачам узких специальностей для инвалидов и увеличить число медиков в образовательных учреждениях.

Все озвученные предложения будут учтены. Также были записаны контакты семей, нуждающихся в адресной поддержке.

Ранее сообщалось о том, что в Долгопрудном открылось бесплатное отделение социальной реабилитации.