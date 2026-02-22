Игнорирование мер безопасности стало причиной отмены Бакшевской масленицы в Истре

Ситуация вокруг отмены Бакшевской масленицы в городском округе Истра получила официальное обьяснение. По данным правоохранительных органов и местной администрации, запрет на проведение мероприятия связан с систематическим игнорированием правил безопасности и требований законодательства со стороны организаторов.

Несмотря на предварительное уведомление, направленное руководителем проекта Ю. Л. Зориным, процедура согласования с профильными ведомствами — полицией, МЧС и медицинскими службами — не была завершена. В результате 18 февраля организатору было вручено официальное предостережение о недопустимости проведения несанкционированного сбора.

Проверка, проведенная лесничими и сотрудниками полиции 13 февраля, также выявила ряд нарушений непосредственно на месте предполагаемого праздника. Среди них зафиксированы нарушения норм пожарной безопасности, санитарных правил и факты самовольного захвата земли. В ходе подготовки площадки организаторы не обеспечили подъездные пути для спецтехники, что делает невозможной оперативную работу скорой помощи и пожарных расчетов в случае чрезвычайного происшествия. Также отмечается, что локация попадает в зону ограничения полетов, что в текущих условиях требует особого контроля со стороны сил противовоздушной обороны.

Особое внимание контролирующие органы уделили вопросу обеспечения правопорядка. Для безопасного пребывания нескольких тысяч человек в лесном массиве требуется привлечение около 80 сотрудников полиции, экипажей ГИБДД, Росгвардии, специалистов медицины катастроф и пожарных машин. Со стороны устроителей праздника не было предоставлено подтверждений наличия необходимых ресурсов или договоров на охрану.

Кроме того, в ходе мониторинга выяснилось, что за доступ к информации о координатах секретного места проведения взималась плата в размере от 1000 до 2000 рублей, при этом мероприятие позиционировалось как некоммерческое.

Таким образом, совокупность правовых, технических и финансовых факторов привела к невозможности легального проведения массового гулянья.

