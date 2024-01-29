В Италии скончалась главная муза Федерико Феллини

Смерть Мило случилась так, как она представляла: актриса находилась дома среди близких людей и скончалась в любимой Италии. Как сообщили СМИ родственники звезды, главная муза Феллини умерла в возрасте 90 лет по естественным причинам.

Сандра Мило была настоящей любимицей народа Италии, несмотря на то, что ее родиной является Тунис. Все благодаря ее достижениями и харизме. В кино дебютировала в 1955 году, сделав перерыв после 13-летней работы. Однако за это время она успела полюбиться зрителям ролями в ряде фильмов. Особенно яркими ее появления были в спектаклях и картинах Феллини «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи». В 1979 вернулась в кино, а также стала выступать и вести ток-шоу. Мило записала диски с песнями. Последняя ее роль состоялась в фильме «Жиголо по случайности» 2023 года.

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