Вокалист рок-группы Markscheider Kunst Ефременко внезапно умер за сутки до своего дня рождения

В Санкт-Петербурге умер Сергей Ефременко, являвшийся бессменным вокалистом, а также автором текстов культовой российской группы Markscheider Kunst.

Как отмечается на странице группы в соцсети «ВКонтакте», Ефременко скончался в Санкт-Петербурге в понедельник, 22 января, под вечер.

«Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня», - приводится в публикации.

О причинах смерти Ефременко не сообщается. 23 января ему должно было исполниться 52 года.

Музыкальный коллектив Markscheider Kunst был образован в Санкт-Петербурге в 1992 году. По-началу музыканты исповедовали стиль рокабилли, после в творчестве группы начали появляться элементы блюза, латино и даже ямайские и этнические мотивы.

Ранее сообщалось, что в Одессе скончался актер, сценарист и худрук «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.