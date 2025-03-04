В Италии сообщили о заметном преимуществе России над ВСУ

Вооруженные силы России сумели перехватить инициативу практических на всех участках фронта на Украине, а продолжающееся противостояние выявило материальное преимущество РФ над ВСУ. Как сообщило РИА Новости, этот вывод сделан в ежегодном докладе итальянских разведслужб.

В документе отмечается, что на третий год конфликта проявилось материальное превосходство России над живой силой и ресурсами Киева.

«С начала 2024 года войска Москвы перехватили инициативу практически на всех участках фронта, добиваясь постепенных и все более крупных территориальных приобретений (в 2024 году Россия приобрела в шесть раз больше территории, чем в 2023 году)», — говорится в появившемся отчете.

В докладе подчеркивается, что украинские военные больше всего испытывают проблемы материального характера. Киеву не удается набрать и подготовить достаточное число войск для защиты нынешних позиций, а еще оказывать сопротивление удару новых наступлений ВС РФ на нескольких участках фронта.

И это еще не все. ВСУ серьезно не хватает артиллерийских и зенитных боеприпасов, так как страны Запада не в состоянии производить и доставлять их в объемах, сопоставимых с Москвой. Также отмечается слабость оборонительных рубежей ВСУ на территории Донбасса.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки приняли решение временно остановить поставку военной помощи Украине. Ситуация изменится в том случае, когда Киев докажет свою готовность к мирному диалогу.