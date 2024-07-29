В Италии украинец испугался ос и умер в море

В итальянском Кротоне скончался 47-летний инженер из Украины, который пытался спрятаться в море от ос. Подробности сообщает газета Corriere della Sera.

Мужчина проводил с семьей время на пляже, когда увидел поблизости рой опасных насекомых. Страдающий аллергией от укусов ос турист пытался спрятаться в воде, но скончался. Изначально было выдвинуто предположение, что смерть наступила по причине анафилактического шока, но это версия не подтвердилась. По мнению специалистов, мужчина скончался по причине резкого недомогания, которое вызвало чувство страха. В частности, на погибшем не нашли ни одного следа от укусов.

Ранее сообщалось о том, что спасателям удалось найти живыми мужчину и ребенка, числившихся пропавшими без вести после размытия шлюзов на Беломорканале, которое произошло 29 июля. В настоящее время на происшествия продолжают работу десятки сотрудников МЧС.