В Иванове два бомжа сгорели заживо в ночном пожаре в жилом доме

Как минимум два человека погибли в результате произошедшего в ночь на пятницу, 20 декабря, пожара в частном доме в Иванове. Об этом проинформировали в пресс-службе областного управления МЧС РФ.

Сообщается, что пламя вспыхнуло на улице Урицкого. Поскольку пожар был слишком сильным и стремительным, что практически сразу обрушились чердачные перекрытия. Площадь возгорания составила порядка 20 «квадратов».

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Иваново, ул. Урицкого. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение частного дома на две семьи. Одна часть строения нежилая», — отмечается в заявлении.

Созданы подразделения газодымозащитной службы. После тушения пожара в нежилой части здания были найдены тела двух человек, предположительно, бездомных.

В настоящее время в причинах случившегося разбираются сотрудники оперативных служб.

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