В Ивановской области состоялась церемония прощания с четырьмя бойцами СВО

В Ивановской области на церемонии прощания проводили в последний путь четверых бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Официальное сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства региона.

Погибшими военнослужащими являются:

· Андрей Александрович Полозов

· Леонид Андреевич Лисицын

· Иван Андреевич Репин

· Андрей Вячеславович Чугунов

По данным пресс-службы, Полозов и Лисицын проходили службу в воинских подразделениях других регионов России, а Репин и Чугунов служили в ивановском гарнизоне.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он распорядился оказать семьям военнослужащих всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО матери погибшего на СВО бойца пришлось через суд доказывать право на выплаты.