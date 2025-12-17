В Ивановской области состоялась церемония прощания с четырьмя бойцами СВО
Губернатор Ивановской области поручил помочь семьям четырех погибших бойцов СВО
В Ивановской области на церемонии прощания проводили в последний путь четверых бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Официальное сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства региона.
Погибшими военнослужащими являются:
· Андрей Александрович Полозов
· Леонид Андреевич Лисицын
· Иван Андреевич Репин
· Андрей Вячеславович Чугунов
По данным пресс-службы, Полозов и Лисицын проходили службу в воинских подразделениях других регионов России, а Репин и Чугунов служили в ивановском гарнизоне.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он распорядился оказать семьям военнослужащих всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО матери погибшего на СВО бойца пришлось через суд доказывать право на выплаты.