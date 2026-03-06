В Ивановской области выявили массовые нарушения в уборке снега

Прокурор Ивановской области Андрей Жугин лично проверил, как в регионе справляются с зимними проблемами, пишет портал news1ivanovo.ru.

Прокурорская проверка затронула качество очистки крыш от снега и наледи, уборки дворов и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Поводом стали многочисленные жалобы жителей региона и публикации в СМИ.

Результаты проверки оказались неутешительными: повсюду нашли нарушения. Люди жаловались, и не зря: снег во дворах не чистили, мусор вывозили с опозданием, а крыши оставались опасными для прохожих. Примечательно, что из-за этого были зафиксированы случаи повреждения имущества и травм граждан.

Особенно много претензий накопилось к работе региональных операторов и управляющих компаний (УК). Прокуроры зафиксировали неприемлемое состояние контейнерных площадок, заваленные подъездные пути и полную бесхозяйственность во дворах.

Реагировать пришлось жестко: руководителям предприятий и учреждений направили представления — всего больше полутора сотен документов. Региональному оператору по обращению с ТКО выписали рекомендации, а против десятков должностных лиц возбудили административные дела. Управляющим организациям вынесли около пятисот официальных замечаний. Теперь коммунальщикам придется отвечать за свою работу по закону.

