В Ивантеевке выполнили просьбу жителей по ремонту игровых элементов площадки

Фото: [ Пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Коммунальные службы Городского округа Пушкинский отреагировали на обращение жителей Ивантеевки и выполнили ремонт игровых элементов на детской площадке.

Замена игровых элементов требовалась на территории детской площадки, которая расположена в сквере на Центральном проезде. Сотрудники коммунальных служб отремонтировали качели в виде сетки. Требовалось укрепить цепь, соединяющую сидение с конструкцией качели.

В администрации Городского округа Пушкинский обратились к жителям муниципалитета с просьбой более бережно относиться к элементам инфраструктуры и благоустройстве округа.

Ранее сообщалось, что юных жителей Пушкино и их родителей готова встретить новая комфортабельная детская площадка площадью 150 кв.м в тематике «Пляж».