В Израиле испугались появление после войны в Газе группировки «хуже ХАМАС»

Проводимая ЦАХАЛ операция в секторе Газе по уничтожению радикально настроенных исламистов может на волне народного гнева простых палестинцев спровоцировать появление группировки, которая будет более кровожадная, чем уже существующая ХАМАС, заявил представитель Армии Израиля подполковник Джонатан Конрикус.

Комментируя на брифинге в Женеве происходящее в секторе Газа Конрикус констатировал, что такого поворота событий исключать не стоит, сообщает РИА Новости.

«Я служил в армии более 24 лет. Мы обеспокоены группами, движимыми ненавистью, но трудно найти пример хуже, чем ХАМАС, хотя мы надеемся, что джихадистские движения не преподнесут нам новых сюрпризов. Я надеюсь, что нет», - ответил Конрикус на вопрос журналистов, породит ли конфликт в Газе террористов хуже ХАМАС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

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