В Израиле объявили новую фазу военных действий

По словам Галанта, ЦАХАЛ перешел в новую фазу, которая будет продолжаться до получения новых указаний. На данный момент другие подробности не приводятся, но известно, что если раньше проводились наземные маневры в Газе, то сейчас сосредоточение идет на весь север анклава.

Число жертв в результате обострения конфликта между Палестиной и Израилем в общей сложности постепенно приближается к 10 тысячам человек: в секторе Газа погибли 7,3 тысяч человек, в Израиле – 1,4 тысячи человек (среди них больше 20 – русские).