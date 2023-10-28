В Израиле объявили новую фазу военных действий
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Глава израильского Минобороны Йоав Галант объявил новую фазу военных действий в секторе Газа. Об этом пишет издание Haaretz.
По словам Галанта, ЦАХАЛ перешел в новую фазу, которая будет продолжаться до получения новых указаний. На данный момент другие подробности не приводятся, но известно, что если раньше проводились наземные маневры в Газе, то сейчас сосредоточение идет на весь север анклава.
Число жертв в результате обострения конфликта между Палестиной и Израилем в общей сложности постепенно приближается к 10 тысячам человек: в секторе Газа погибли 7,3 тысяч человек, в Израиле – 1,4 тысячи человек (среди них больше 20 – русские).