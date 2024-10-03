В Израиле пара поженилась в бомбоубежище во время ракетной атаки Ирана

Израильтяне Михаль и Идан провели церемонию бракосочетания прямо в бомбоубежище во время иранской ракетной атаки. Управляющий директор зала торжеств Lago в израильском городе Ришон Ле Ционе Дмитрий Генкин рассказал об этом «Газете.Ru» .

1 октября Михаль и Идан изначально готовились к традиционной еврейской церемонии бракосочетания, однако прямо в этом время объявили воздушную тревогу. Начался обстрел ракетами, в ходе которого пара, как многие, укрылась в бомбоубежище. Так называемую традиционную хупу отменять нельзя категорически. Тогда пара решила, что и убежище сойдет для проведения церемонии. Жених и невеста, 400 гостей и главный по торжеству спустились в подземку.

«Сотрудники зала торжеств оперативно перенесли в бомбоубежище все необходимые для проведения обряда атрибуты. Жених, невеста и все гости послушно спустились на парковку, где раввин продолжил обряд. После того, как влюбленных объявили мужем и женой, гости еще около часа продолжали отмечать свадьбу на парковке», — рассказал Дмитрий Генкин.

Вскоре атаки прекратились, а за ними и перестали гудеть сирены воздушной опасности. Свадьба снова перетекла в привычный зал для торжеств и веселье продолжили.

Ранее сообщалось, что Иран раскритиковал Израиль и обвинил в наращивании эскалации на Ближнем Востоке.