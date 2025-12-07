В Якутии 25 млрд рублей, выделенные на реконструкцию аэропортов, растворились за границей

Счетная палата России выявила масштабные хищения и нарушения при реконструкции аэропортов в Якутии, пишет Sakhatime. По информации ведомства, в ходе работ за рубеж было выведено 25 млрд руб. Проверка затронула объекты в Якутске, Мирном, Полярном и других населенных пунктах.

Из 44 запланированных к реконструкции объектов полностью сданы только шесть. По трем объектам контракты так и не были заключены, а по 18 аэропортам соглашения расторгнуты. Реализация еще 12 проектов приостановлена.

Стоимость государственных контрактов в ряде случаев выросла до 136% от первоначальной. Причинами стали плохое качество проектной документации, низкие темпы строительных работ и банкротство подрядчиков. При этом государственная компания «РТМ» не требовала возмещения ущерба от проектировщиков.

В ходе проверки установлено, что «РТМ» допускала завышение цен через необоснованный коэффициент корректировки. Через цепочку субподрядчиков за границу было переведено 25,3 млрд руб. Также выявлены высокорисковые операции на сумму 2,4 млрд руб.

Ущерб федеральному бюджету только от приемки материалов по завышенным ценам оценивается в 500 млн руб.

Счетная палата направит представления министру транспорта и руководителю «РТМ», а также обратится в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД и ФНС России. По фактам нарушений возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц подрядных организаций.

