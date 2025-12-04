Врачи в Якутске спасли трехлетнего мальчика, проглотившего монеты

В Якутске врачи провели срочную операцию по извлечению инородных тел из пищевода трехлетнего мальчика, сообщило издание ЯСИА. Ребенок проглотил две монеты номиналом пять и десять рублей, которые застряли в верхней трети пищевода.

У мальчика наблюдались характерные симптомы: кашель и обильное слюнотечение. Медики провели эндоскопическое вмешательство. После процедуры маленький пациент остается под наблюдением специалистов.

Врачи отмечают, что в ноябре и декабре значительно участились случаи поступления детей с инородными телами в организме. Подобные ситуации опасны серьезными осложнениями — от травматических царапин и эрозий до разрывов стенок пищевода.

Тело, полностью перекрывающее просвет пищевода, может нарушить прохождение пищи и жидкости, создавая прямую угрозу жизни.

Ранее сообщалось, что китайские врачи спасли пациента, проглотившего зажигалку 35 лет назад.