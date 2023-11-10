В Якутии медведь ранил рабочих на Чаяндинском месторождении

Видеороликом с места событий поделились в KP.RU . Там же сообщается, что изначально хищник проник внутрь для охоты на собак.

Стало известно, что в Якутии на Чаяндинском месторождении медведь пробрался на огороженную территорию. Там он наткнулся на сторожевых псов, но позже в поле зрения дикого животного оказался человек. Из-за нападения медведя в итоге пострадали двое рабочих. Соответствующей информацией также располагает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

На данный момент известно, что сотрудников доставили в больницу. Один из них пытался укрыться от хищника в вагончике, но не успел этого сделать. На кадрах видно, что рабочие сбежались для помощи коллеге. После этого медведь ретировался, а по его душу вызвали охотников из-за агрессивного поведения зверя.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Японии поставили роботов-волков для борьбы с дикими животными.