В Якутии предложили штрафовать за советы по прерыванию беременности в частных беседах

Обсуждение нового законопроекта о запрете склонения к абортам в парламенте Якутии вылилось в неожиданный конфликт. Как сообщил Daily Storm, во время дебатов местный депутат, воспитывающий пятерых детей, задал провокационный вопрос: может ли он быть оштрафован, если посоветует собственной жене не рожать шестого ребенка.

Инициатор законодательной инициативы Иван Луцкан подтвердил, что подобный совет в рамках нового закона действительно может быть расценен как административное правонарушение. В качестве альтернативы он предложил парламентарию более ответственно подходить к вопросам контрацепции.

Обосновывая необходимость принятия документа, Луцкан привел шокирующую статистику: по итогам 2024 года в республике было зарегистрировано 4709 искусственных прерываний беременности при 10 778 родах. При этом более 40% женщин в ходе анонимного анкетирования признавались, что подвергались давлению с целью склонить их к аборту.

Ранее сообщалось, что священники захотели дать отцам право голоса при решении об аборте.