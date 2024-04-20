В Якутске местные жители штурмуют прививочные пункты, чтобы защититься от вспышки кори

В Якутске наблюдается внушительный рост очередей на прививку от кори. Как передает BRIEF, причиной тому стала вспышка заболевания, за которой последовали запрет для невакцинированных работников соцучреждений, педагогического состава школ, вузов и дошкольных учреждений на посещение занятий и работы.

Также с 22 апреля в городе запрещены посещения занятий невакцинированным от кори школьникам и студентам.

«Заболеваемость кори в России достигла максимального уровня за последние 29 лет, она выросла на 127% за год», — приводится в публикации.

Специалисты считают, что распространение кори может быть связано с отказом многих родителей от прививок. Но есть и другая сторона вопроса: сами родители говорят, что желающим прививаться не всегда хватает вакцины. Это подтвердили в Санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска.