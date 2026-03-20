В Якутске вывезли более 390 тысяч кубометров снега с начала зимы

В Якутске продолжается масштабная уборка снега и наледей, пишет портал yk24.ru. За последнее время с улиц города вывезли 390 114 кубометров снега. Из них более 200 тысяч кубометров пришлось на долю сотрудников «Якутдорстроя», а еще около 175 тысяч кубометров вывезли сторонние организации.

Соответствующий отчет на совещании по очистке города представил заместитель главы Якутска Владислав Слепцов. Он отметил, что работы по очистке от наледей продолжаются в штатном режиме.

Особое власти поручили уделить сбросу снега с крыш зданий, а также вывозу снега с территорий образовательных, медицинских и культурных учреждений. Это необходимо для безопасности горожан и нормального функционирования социальных объектов.

Кроме того, в Якутске на неделю раньше, чем в прошлом году, начались работы по пропарке труб. Из 57 трубопроводов уже пропарено 14, что составляет 23 процента от плана. Ранний старт работ позволит лучше подготовить инфраструктуру к предстоящему весеннему паводку.

