В ямальских аптеках нашли лекарства по завышенным ценам

В аптеках Ямала нашли лекарства по завышенным ценам, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружной департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

Цены проверили на базовые лекарства и на жизненно-необходимые препараты в четвертом квартале 2023 года. Всего специалисты посетили 11 аптек городов и районов. Выяснилось, что около 135 тысяч лекарств продавали людям по завышенной стоимости, что нарушало требования законодательства.

Аптеки должны следовать установленным правила о розничных надбавках на медицинские препараты. Руководству двух аптек, где нашли серьезные нарушения, выдали предостережение. Им дали время на устранение несоответствий.

Напомним, что цены на лекарства складываются из фактической цены изготовителя, который обязан следовать установленным предельным ценам. Для перечня ЖНВЛП существуют свои пределы, нарушать которые в аптечных организациях нельзя по закону. При подозрениях на нарушения нужно жаловаться региональным органам власти и Росздравнадзор.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье онкобольные не могут получить жизненно-необходимые лекарства.