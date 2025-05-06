В ямальском городе пропали три школьницы

В Ноябрьске начались поиски трех юных школьниц, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на рассылку местного ОМВД.

Согласно официальной ориентировке, пропавшим девочкам 12, 13 и 14 лет. С ними не могут выйти на связь, а также установить их возможное местоположение. В связи с этим жителей просят о помощи.

Одна из подростков одета в черные джинсы, сине-красную спортивную кофту. Вторая — в черную куртку и светло-бежевые кроссовки. Третья пропавшая была во всем черном, включая обувь и куртку. Все девочки были без шапок.

При этом у всех школьниц примерно одинаковый рост — 165 см.

«Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просим сообщить по телефонам: 318-010, 02», — обратились к северянам за помощью полицейские.

Обстоятельства пропажи школьниц не уточняются.

Ранее в полиции обратились к россиянам, у которых недавно пропал родной человек.