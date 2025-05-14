В ямальском городе загорелся деревянный дом

В газовой столице ЯНАО ликвидировали пожар в расселенном доме на улице Транспортной. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на улице Транспортной, 9. Огонь зафиксировали в 17:50. На месте оперативно оказались пожарные. Потушить деревянную постройку удалось в 19:00. Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров.

Отмечается, что возгорание не создало опасной обстановки для рядом стоящих зданий. Также никто не пострадал и не погиб.

Ранее сообщалось, что сотрудники лесной охраны Московской области провели 1,5 тыс. рейдов на майских праздниках.