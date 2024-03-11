В ямальском селе похоронят погибшего в зоне СВО военного

В ямальском селе похоронили бойца Виталия Мошкина, который погиб во время выполнения своего воинского долга в зоне спецоперации. С 38-летним приуральцем попрощаются 12 марта у мемориала Вечный огонь.

Как напоминает ямальское издание, в зоне СВО недавно отличился и кот Сифон. Он спасал от снарядов бойцов спецоперации. Военный из Нового Уренгоя рассказал, что хвостатый убегал, мяукал и прятался, когда ВСУ устраивали свои атаки. Благодаря этому военные успевали сориентироваться и отреагировать на угрозу.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске мужчина угрожал оторвать ногу бойцу спецоперации.