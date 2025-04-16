В ЯНАО домашняя собака искусала двоих детей

На севере газовой столицы ЯНАО домашняя собака напала на двоих детей, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на мэрию.

Инцидент случился в ДНТ «Титан» в Новом Уренгое. Двое детей столкнулись с собакой, которая проявила агрессивное поведение. Она бросилась на малолетних и искусала их, причинив травмы. Характер и тяжесть повреждений не уточняются. Ребятам оказали необходимую помощь.

Выяснили, что собака домашняя и находилась на самовыгуле. Установили и владельца животного. Северянину грозит штраф по 8.52 КоАП (несоблюдение требований к содержанию животных). Также нападение привело к доследственной проверке.

Ранее сообщалось, что питбуль едва не растерзал ребенка в Нижегородской области.