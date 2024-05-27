В ЯНАО хозяин убил квартиранта и продолжил пить в компании гостя

В Губкинском мужчина в ходе застолья расправился с квартирантом и бросил его умирать, продолжая застолье с гостем. Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Было установлено, что 17 июня 2023 года 60-летний мужчина устроил застолье, в ходе которого поругался с квартирантом. Он нанес ему ножевые ранения по жизненно важным органам и продолжил употреблять алкоголь с гостем. Тем временем пострадавший скончался из-за тяжелых ранений. На следующий день пенсионер осознал, что убил человека.

Вероятного убийцу задержали 18 июня. Были собраны доказательства и результаты экспертиз, которые направят в суд для установления вины фигуранта дела. При этом сам мужчина вину не признал, а также отказывался сотрудничать со следствием, пытаясь препятствовать расследованию.

В скором времени за содеянное мужчине предстоит ответить в суде.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нейтрализовали мужчину, отстреливающегося от правоохранителей.