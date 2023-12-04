В ЯНАО курганца обязали выплатить 50 тысяч рублей за наезд на ребенка

Стало известно, что в минувшем сентябре на пешеходном переходе микрорайона Солнечный водитель наехал на юного местного жителя. За рулем транспортного средства оказался курганец. Ребенок под колесами автомобиля получил травмы.

Родители мальчика решили обратиться в прокуратуру для того, чтобы защитить права сына. Стоит сказать, это им удалось сделать – через суд с обвиняемого взыскали моральную компенсацию, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В итоге, жителю Кургана предстоит выплатить несовершеннолетнему из Тазовского пятьдесят тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда. Соответствующая информация появилась на странице прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа в социальных сетях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Челнах водитель по мнению горожан целенаправленно задавил собаку.