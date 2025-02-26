В ЯНАО мужчина после убийства бывшей жены пришел в полицию с оружием

В Надыме (ЯНАО) мужчина пришел в отделение полиции с холодным оружием и молотком, которым убил супругу. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СК.

Следствие предварительно установило, что мужчина напал на бывшую супругу у подъезда ее дома, нанеся ранения ножом и удары молотком. Все свои орудия северянин собрал и отнес в полицию, признавшись в содеянном.

Мужчину задержали. В скором времени ему изберут меру пресечения на время расследования. Правоохранители устанавливают мотивы преступления и другие детали в рамках дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сельских чиновников заподозрили в жестоком убийстве местной жительницы.