В ЯНАО мужчина стал жертвой аферистов из-за мечты

Мужчина из Ноябрьска пытался исполнить давнюю мечту, но нарвался на мошенников. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мужчина из северного региона мечтал о снегоходе. Он нашел объявление в интернете и решил сделать заказ. За технику и дополнительные устройства он заплатил не меньше 613 180 тысяч рублей, однако после перевода связь с продавцом прервалась.

Ноябрянин обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Москве поймали афериста: он предлагал жертвам «откосить» от призыва, а затем исчезал с их деньгами.