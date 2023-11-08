В ЯНАО начали заливку стен новой поликлиники в городе Муравленко

По завершении строительства она сможет каждый день принимать свыше 700 пациентов. Таким образом, это здание станет самым большим объектом здравоохранения города Муравленко, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Подрядчик завершил работы по подготовке основания здания. Теперь в поликлиническом корпусе Муравленской ГБ началось возведение несущих стен. В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заявили, что работы продолжатся даже в зимнее время года. Однако, исключением станут лишь самые холодные дни.

После основных работ начнется благоустройство прилегающей территории. На ней появится растительность, а также дорожки для прогулок и релакс-зоны. Специально для транспорта будут обустроены парковки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковном жилом комплексе «Бригантина» планируют открыть детскую поликлинику. Сообщается, что она рассчитана на 95 посещений в смену.